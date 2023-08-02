Meteor gözlem şöleni 12 Ağustos'ta gerçekleşecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni, bu yıl da 12 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 

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  • 02.08.2023 10:46
  • Güncelleme: 02.08.2023 11:23
Meteor gözlem şöleni 12 Ağustos'ta gerçekleşecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni bu yıl da 12 Ağustos Cumartesi günü Türk Hava Yolları’nın destekleri ile gerçekleştirilecek. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. 

AMERİKALI ASTRONOMİ YAZARI ERCİYES’TEN TAKİP EDECEK

50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan Astronomy Magazine dergisi yazarı Daniela Mata da gökyüzü hadisesini Erciyes’ten izleyerek takip edecek, izlenimlerini yazacak.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Erciyes’ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı elde edecek. Bunların yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından fotografçılar Erciyes’te bu gökyüzü hadisesini astro-foto teknikleriyle ölümsüzleştirecekler.

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