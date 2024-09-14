Mevlid Kandili idrak edildi

Kayseri'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nde bir dizi program düzenlendi.

Mevlid Kandili idrak edildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili’nde bir dizi program düzenlendi.

Kayseri’de müftülük tarafından Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camii’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif’in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildi, salavat getirilen program dualarla son buldu.

Mevlit Kandili’ni ihya etmek için camiye gelen Nuri Fahraloğlu, “Çok güzel duygular hissediyorum. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü. Nice kandillere inşallah. Allah bütün namaz kılanların duasını kabul eylesin. Bugünler hayırlı günler. Bu günler hiç bulunmaz günler. Herkes gelsin camilere akın etsin” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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