Meyve sebze halinde çıkan silahlı kavgada başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

 Kocasinan İlçesi'nde bulunan sebze halinde sabah saatlerinde meydana gelen olaydan başından vurulan T.O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

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  • 30.12.2023 19:53
  • Güncelleme: 30.12.2023 19:53
Meyve sebze halinde çıkan silahlı kavgada başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

 Kocasinan İlçesi’nde bulunan sebze halinde sabah saatlerinde meydana gelen olaydan N.D., K.D. ve S.C.D, kamyonetle ürün almaya gelen T.O. ve A.O.’yı tapanca ve av tüfeği ile yaraladı. A.O. bacağından yaralanırken aracın içinde başından yaralanan T.O. Ambulans ile kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak aranan N.D., K.D. ve S.C.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

1ha

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