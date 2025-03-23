MHP Kayseri İl Teşkilatı İftarında Gündem Yoğundu: Sert Mesajlar ve Dikkat Çeken Katılımlar

Katılımda Dikkat Çeken Ayrıntılar

Toplantıya oda başkanlarının katılım göstermesine rağmen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un yerine Mehmet Gülsoy’un katılması dikkat çekti. Ayrıca, Baki Ersoy’un katılmadığı iftar programında, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer alarak selamlama konuşmaları yaptı.

İl Başkanı Kalın’dan Sert Çıkışlar

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, konuşmasında CHP Grup Başkan Vekili Mahir Başarır’ın Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Kalın, "Sahne sanatçısı Ali Mahir! Asıl bu saatten sonra sen evinden çıkamayacaksın, Ankara’nın her sokağında bizi göreceksin," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Oy oranına bakılmaksızın Kayseri’nin en büyük partisi MHP’dir," sözleriyle büyük alkış topladı.

İsmail Özdemir’den CHP’ye Eleştiriler

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuşmasında sokak olaylarının Türkiye’nin gelişimine yönelik provokasyonlar olduğunu belirterek, CHP’yi eleştirdi. Özdemir, "Ey Özgür Özel, bu milletten çaldığınız paraları bu millete ödeyin. Sen millete kafa tutamazsın, tutamayacaksın. Haddini bil," diyerek sert bir çıkış yaptı.