  • Haberler
  • Siyaset
  • MHP'li Ersoy, Bünyan'ın sel ve taşkınlara karşı korunması için Meclise önerge verdi

MHP'li Ersoy, Bünyan'ın sel ve taşkınlara karşı korunması için Meclise önerge verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesi için meclis araştırma önergesi verdi.

MHP'li Ersoy, Bünyan'ın sel ve taşkınlara karşı korunması için Meclise önerge verdi
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesi için meclis araştırma önergesi verdi.

Sosyal medya hesabında konu ile ilgili paylaşım yapan Ersoy, önergenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

“Bünyan ilçemizde yaşadığımız elim sel felaketinin ardından; Bünyan’da muhtelif zamanlarda meydana gelen ve can ve mal kaybı ile sonuçlanan sel ve taşkın olaylarının sebeplerinin ve bir daha yaşanmaması için alınabilecek tedbirlerin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na, 20 vekilimizin imzası ile Meclis Araştırma Önergesi sunmuş bulunuyoruz. Sevdamız Bünyan.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor
İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor
Uzmanı, 'akıllı teknoloji'nin risklerine karşı uyardı
Uzmanı, 'akıllı teknoloji'nin risklerine karşı uyardı
YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Erciyes Üniversitesi'nin Başarısı
YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Erciyes Üniversitesi'nin Başarısı
Emekli öğretmenler, sohbet edip kitap okuyabilecekleri mekan istiyorlar
Emekli öğretmenler, sohbet edip kitap okuyabilecekleri mekan istiyorlar
Deprem yine Kayseri'de kendini hissettirdi: Malatya 5.9
Deprem yine Kayseri'de kendini hissettirdi: Malatya 5.9
Kiralık öğrenci İBAN'ı üzerinden yasadışı kumar oynayan şebeke çökertildi
Kiralık öğrenci İBAN'ı üzerinden yasadışı kumar oynayan şebeke çökertildi