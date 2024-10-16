5'inci Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi bugün başladı. 16-18 Ekim tarihleri arasında sürecek olan kongreye Türkiye genelinden bilim insanları katılım sağladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise kongreye video konferans ile katılım sağlayarak hocaları ve genç araştırmacıları çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kongrenin bu yılki teması 'Yenilikçi Aşı Teknolojileri' olarak kararlaştırıldı. Kongrede ayrıca genç bilim insanları için iş birliği olanakları ve yeni projeleri görüşülecek. Kongrenin açılış konuşmasında söz alan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli, Türkiye genelinden aşı bilimi hakkında çalışmaları olan hocalar ve genç araştırmacıları Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Özdarendeli konuşmasında, "Ayrıca Erciyes Üniversitesi olarak böylesine önemli bir konuya ev sahipliği yapmanın da gururunu taşıyoruz. Bu yıl ki Aşı Kongremizin teması 'Yenilikçi Aşı Teknolojileri' oldu. Özellikle kongremizde gerek hocalarımızın konuşmaları gerekse yapılan çalışmaların sözlü anlatımıyla beraber Yenilik., Aşı Teknolojileri ile ilgili önemli konuşmalar yapulacak. Bu konuda neredeyiz ve nerede olmamız gerektiğiyle ilgili bir takım fikirler ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda kongremizde değerli genç araştırmacılarımız var. Onların da sözlü bildirileriyle birlikte yine verimli iş birliklerinin, projelerin temel oluşturan bir ortamın oluşması kongremizin amaçlarından bir tanesidir. Kongremiz önemli aşı stratejik bir üründür. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na da konuşmaları için teşekkür ediyorum. Bir başarı hikayesi olan TURKOVAK Aşısı'nın ilk filizlendiği merkez olmanın da gururunu yaşıyoruz. Tabi bunun ortaya çıkmasında bir çok paydaş var, çalışan insan var. Tek tek saymak istemiyorum ama onları da huzurunuzda tek tek tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.