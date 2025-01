MHP'li Kalın: 'Teröre cephe alın, Türkiye Partisi olun' çağrısı yapan bir liderin sözlerinden neden rahatsız oldunuz'

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Millet pahalılıktan ağlarken, terörist başı Abdullah Öcalan’ı çıkarmak için çaba harcayan bu iktidarın artık sonu gelmedi mi?” şeklinde açıklama yapmıştı. MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise bu açıklamaya yönelik, Bahçeli’nin DEM Parti ile görüşmesinin temelinde terör olaylarını yüzleşerek bitirmek olduğunu dile getirdi.

Kalın açıklamasında, “Abdullah Öcalan bir teröristbaşı ve PKK terör örgütü kurucusu, DEM ise bu zamana kadar HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, DTP, BDP, HDP, Yeşil Sol gibi zaman içerisinde değişen isimler ile PKK Terör örgütünün siyasal uzantılarıdır. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan her nereden ve nasıl okursanız okuyun başka tarifi, açıklaması, adı, soyadı yoktur ve bizim nazarımızda bu gerçek hiçbir şartta değişmeyecektir. Abdullah Öcalan 26 yılı aşkın bir süredir İmralı’da yatmaktadır ve kurduğu terör örgütü PKK da iğrenç ve acımasız terör faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Bugünün DEM partisi de tüm hal, hareket, tavır, duruş, eylem ve söylemleriyle terör örgütünün sabah, akşam hizmetindedir. Hal böyle ve bu durumdayken Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hangi muhataplık çerçevesinde çağrı yaptığı da aşikârdır. PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile görüşmesinin temelinde terör olaylarını yüzleşerek bitirmek olduğunu sağır sultan bile duymuştur. Bu muhataplık ne sizlerin yaptığı gibi bir seçim muhataplığı, ne bir menfaat muhataplığı, ne partimize oy kazandırma muhataplığı, ne kendisiyle ilgili siyasi ikbal muhataplığıdır. “Teröre cephe alın, Türkiye Partisi olun” diye çağrı yapan bir Liderin “Terörün lağvediliğini haykır” sözlerinden neden bu kadar rahatsız oldunuz?” İfadelerini kullandı.

‘LİDERİMİZİN TERÖRÜ BİTİRME ÇAĞRILARINDAN SONRA KAPANA SIKIŞMIŞ GİBİSİNİZ’

Kalın, 6’lı masanın adı geçen partilerle iş birliği yaptığını söyleyerek, “CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde kurulan 6’lı masanın bu partilerle işbirliği ve ittifak yaptığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu ülkede herkesin gözü önünde bunlar yaşanmışken hangi riyakârlık çerçevesinde “Abdullah Öcalan’ı çıkarmak için çaba sarf edildiğini” söyleyebilmektesiniz? Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli terörü bitirme çağrılarını yüksek sesle dile getirdiği günlerden beri hepiniz kuyruğu kapana sıkışmış şekilde adeta kıvranmaktasınız. Son seçimlerde “Kent Uzlaşısı” adı altında yaptığınız ucube ittifakın ne olduğunu bilmiyoruz mu zannediyorsunuz? “Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir.” şeklindeki çıkışın ve bu çıkışın ardından yapılan görüşmelerin içeriğinin hangisi sizi rahatsız etti de yine bir riyakârlık örneği gösterip aklınızca ekonomi ile bağlantı kurup kafaları bulandırmaya çalışıyorsunuz?

Türkiye bölgesinde ve kendi içerisinde terörle amansız bir mücadele verirken yapmış olduğunuz bu riyakârlıklar tarihe not düşecektir. Bizler Milliyetçi Hareketin mensupları olarak bu ülkenin en temel ve hayati meselesinin terör meselesi olduğunun bilincinde Cumhur İttifakı olarak hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Liderimizin her söz ve hareketinden gurur duymaktayız. Konjonktür bu aşamaya gelmişken, şartlar olgunlaşmışken söylenen her söz boştur, her laf da laf-ü güzaftır. Terör örgütüne direk ya da doğrudan yardım ve yataklıkta ısrar eden, konuyu sulandırmaya ve başka yönlere çekmeye çalışan herkesle hesabımız vardır” dedi.

Kalın son olarak, “Türk milletine ve devletine maddi ve manevi olarak yıllardır büyük zarar veren terör belasının akıttığı pis suyu kökünden bitirmek için gözüne gitmek gereklidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de yaptığı budur. Teröre yok etmeye harcadığımız kaynaklarımızın korunması demek bugün (sözde) vatandaşımızı düşünerek yaygarasını yaptığınız ekonomik durumların iyileşmesi demektir.

Bu durum sizi neden rahatsız etmektedir ?

İş bu noktada ise; siz mi terörü , terör mü sizi beslemektedir? Biz sizi bilmeyiz. Bizim mücadelemiz son terörist etkisiz kalana kadar devam edecektir, buna ne siz, ne patates, ne soğan, ne de anlamsız çıkış ve söylemleriniz engel olacaktır” ifadelerine yer verdi.