MÜSİAD 26'ncı olağan genel kurulu toplantısı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından 26’ncı olağan genel kurulu toplantısı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Yaklaşık iki yıl önce yine bu salonda 25’nci olağan genel kurulumuzu icra edip ardından hızlı bir şekilde göreve başlamıştık. Mütevazi olmayacağım. O kadar çok faaliyetimiz var ki burada eğer tamamıyla bir faaliyet raporu endeksi oluştursak zannımca buradan sekiz sekiz buçukta anca çıkarız. Bu gayreti belki de bende vücut buldu ama bu kadar faaliyeti imza atan ben yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum. Gerçekten de böyle bir derneğin başkanı olmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum. Yönetim kurulumuzdaki bütün arkadaşlarımızla beraber Kayseri'ye daha değer katmak için durmadan, yılmadan proje üretme gayretinde olduk. Tabii şehrimizin Valisi Sayın Gökmen Çiçek himayelerinde biliyorsunuz MÜSİAD ERVA spor okulları projesi başlandı. Bunu da buradan bütün samimiyetimle ifade etmem lazım. Sayın Valimize bu noktada biz varız diyen ilk STK'yız” ifadelerinde bulundu.