MHP’li Kalın, Zafer Partili Demirkaya ile yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Zafer Partisi İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ile sosyal mecra üzerinden yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Başkan Kalın, Başkan Demirkaya’nın gözaltına alınmasının hukuka aykırı şekilde gerçekleşmediğini ifade ederek Kayseri Barosunu da eleştirdi.

Başkan Kalın açıklamasında, “Son bir hafta içerisinde şahsım, partim ve parti yöneticilerimize karşı Twitter üzerinden bilinçli ve organize bir şekilde karalama kampanyası yürütülmektedir.

Zafer Partisi İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ile Avukat olduklarını iddia eden iki kadın ve çok sayıda anonim hesap üzerinden gerçekleştirilen linç girişimi kapsamında şahsıma karşı “namus, vicdan, karakter, meslek etiği vs” gibi kavramlar üzerinden sayısız mesaj atılmış ve sürekli ve ısrarlı tahriklerde bulunulmuştur. Tüm bu tahrik ve hakaretlere rağmen bu karalama kampanyasını yürüten iğdiş akılların kendilerinin mağdur olduklarını iddia etmeleri üzerine bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Geçtiğimiz hafta içerisinde “halkı, kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla Zafer Partisi İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya’nın, gözaltına alınması sonrası, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafımızca tebrik edilmiş ve aynen şu açıklamalara yer verilmiştir; “Kendi kişisel hesaplarından 15-20 beğeni etkileşim alamayan ama her imkanda Milliyetçi Hareket Partisi ve ilçe teşkilatımıza, zafer partisi kurumsal hesaplarından saldıran H.A.D halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla gözaltına alınmış. Tebrikler emniyet Genel Müdürlüğü” Yapmış olduğum bu açıklamanın sebebini de detaylı olarak izah etmek isterim.

Yaklaşık bir yıl önce Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı kurumsal Twitter hesabı üzerinden, partimize, partimiz temsilcileri ve yöneticilerine karşı manasız ve ısrarlı bir şekilde sataşmalarda bulunulmuştur.(Bu sataşmalara ilişkin atılan twitlerin url uzantıları mevcut olmasına karşın twitler bu hesap tarafından silindiği için bu açıklamada yer verilememiştir)

Bu sataşmalarda yine ağırlıklı olarak şahsıma karşı anonim hesaplardan sayısız hakaret ve tehdit cürümleri işlenmiştir. Sonrasında İlimizde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarlarının alınmaması yönünde karar alınması üzerine başta Ümit Özdağ olmak üzere organize olmuş birçok provokatör Fenerbahçe formalarıyla ilimize gelmiş ve maç esnasında çıkan ve Ümit Özdağ’ın WC’ye saklanmak zorunda kaldığı olaylarla alakalı yine bu Twitter hesabı ve yönlendirmiş oldukları hesaplar tarafından olayların baş sorumlusu olarak şahsım hedef gösterilmiştir ve bu hedef gösterme neticesinde stat tuvaletinde kaybolan imajlarını düzeltmek için neredeyse toplumsal olay çıkaracak ölçüde yüzlerce anonim hesap üzerinden tahriklerde bulunulmuştur. Bu olayların devamında geçtiğimiz genel seçimler için Cumhuriyet Meydanı’ nda MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı olarak açtığımız seçim irtibat bürosunun, bir metre yanına bu parti tarafından seçim standı açılmıştır. Meydanda birçok boş nokta olmasına rağmen art niyetle parti irtibat büromuzun yanına stant açmaları ve 2 gün boyunca astıkları görsel ve müzik yayınları ile partililerimizi tahrik etmelerine karşın partimizin itidalli duruşu neticesinde aradıkları kaos ortamını bulamayarak meydanı terk etmişlerdir.

Akabinde 14 Mayıs 2023 günü yine bu hesap üzerinden ismim açık bir şekilde zikredilerek ve partimizin adı kullanılarak “seçimlere hile karıştırdığımız” ima ve iddiasında bulunulmuş ve aynı gün içerisinde şahsıma karşı sosyal medya üzerinden bu provokatör pıtırcıkları tarafından yeniden linç girişiminde bulunulmuştur.

Tüm bu süreç birlikte değerlendirildiğinde şahsıma karşı üç kez yüzlerce ayrı hesap üzerinden tahrik, tehdit ve hakarette bulunan şahsın tam da bu eylemlerine uyan “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” iddiasıyla gözaltına alınması elbette tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu şüphelinin Zafer Partisi İl Başkanı olması ve aynı zamanda Avukat olması tarafımca sonradan öğrenilmekle şahsın bu sıfatlara sahip olması başka bir garabetin de göstergesidir. Bu bağlamda yaşanan gözaltı işleminde hiçbir şekilde hukuka aykırı bir işlem olmamasına rağmen Kayseri Barosunun böylesine azıtmış bir kişiyi sırf Avukat olduğu gerekçesiyle savunması da hukuk aleminin ve hukuk nosyonun sınırlarını zorlayacak şekilde manasızdır. Kaldı ki görüştüğüm baro yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri de gözaltı işleminde hukuka aykırı noktanın ne olduğu konusunda açık cevaplar verememiştir. Öyle zannediyorum ki Baro siyasetinin kendi iç çekişmesi neticesinde Kayseri Barosu böyle bir rezalete ortak edilmiştir.

Başta bu şahıs ve Avukat olduklarını iddia eden iki kadın olmak üzere 14.12.2023 tarihinde yine şahsıma karşı organize bir şekilde aynı saat ve benzer cümlelerle yüzlerce hesap üzerinden yeni bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Tarafıma karşı üstelik Avukat olduklarını beyan eden kadınlar tarafından hakaretlerde bulunulması, ısrarla tahrik edici mesajlar atılması “namus,vicdan,ahlak” gibi kavramlar kullanılarak imalarda bulunulması, baş iğdiş H.A.D tarafından adres verilerek cesaretin varsa gel bekliyorum gibi çapını aşan ve maksatlarını açıkça ortaya koyan paylaşımlarda bulunulmasını sizlerin takdirine bırakıyorum.

Şüphelinin tutuklanarak kahraman olma hevesi kursağında kalınca bu kez şahsımı hedef alarak yeni bir mağduriyet çıkarmaya çalışması ve art niyetli tavırları şahsım, partililerim ve sevenlerim tarafından itidalle takip edilmiş ve edilecektir.

Tüm bu açıklamalarla beraber, bu sorumsuz, art niyetli kifayetsizleri Kayseri gündemine taşıyarak hemşerilerimizin midesinin bulanmasına sebebiyet verdiğim için özür dilerim” ifadelerine yer verdi.