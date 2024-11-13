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Tomarza'daki tekstil fabrikasında ilk sevkiyat yapıldı

Tomarza Tunalı Tekstil Fabrikasında 1. sınıf kumaş ve 1. sınıf a kalite işçilik ile üretilen 2 bin adet uzun tuniklerin sevkiyatı yapılırken, diğer yandan da üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Tomarza'daki tekstil fabrikasında ilk sevkiyat yapıldı
Kayseri GündemEditör

Tomarza Tunalı Tekstil Fabrikasında 1. sınıf kumaş ve 1. sınıf a kalite işçilik ile üretilen 2 bin adet uzun tuniklerin sevkiyatı yapılırken, diğer yandan da üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Tomarza Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Tomarza Tekstil Fabrikası’nın işletmesini alan Tomarza Tunalı Tekstil daha bir ay olmadan1. sınıf kumaş ve 1. sınıf a kalite işçilik ile üretilen 2 bin adet uzun tuniklerin ilk sevkiyatı bugün yapıldı. Özenle hazırlanan kadın kıyafetlerin sevki yapılırken, tekstil fabrikasında çalışan personel ise üretmeye son hız devam ediyor.

Emin ve sağlam adımlarla, profesyonel deneyimle işi yürüttüklerini kaydeden Tunalı Tekstil İşletme sahibi Sinem Tunalıoğlu, "İş yükümüz artıkça personel sayımızı da buna bağlı olarak eş zamanlı olarak artıracağız. Bugün ilk sevkiyatımızı yaptık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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