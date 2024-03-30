Mihrimah söyleşilerinin ilki Mihrimah Kahve'de yapıldı

30 yıldır yapay zeka uzerine çalışan Karaboğa, bal arılarının davranışından ilham aldığı yapay zeka yöntemi konusunda çalışmalarına 2000'li yılların başında başladı. Bulduğu yönteme Artifical Bee Colony (ABC) adını verdi.

Türkiye'nin ve Kayseri'nin gururu olarak bal arılarının davranış modelinden geliştirdiği milli bir algoritma olan Artificial Bee Colony- ABC algoritmasını gençlere anlattı. Geliştirdiği ABC algoritma binlerce makaleye atıf kaynağı oldu. Derviş Karaboğa bu algoritmanın askeri alandan uçuş sistemlerinin kontrolüne, inşaat sektöründen tıp alanına, elektronik devrelerden yapay sinir ağı tasarımlarına, mühendislik sorunlarının çözümünden veri madenciliğine ve fabrikaları tam kapasite çalıştırma programlarına kadar hemen her alanda kullanılabileceğini ifade etti.

Derviş Karaboğa, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2023 Uluslararası Akademi Ödülü, Mühendislik Bilimleri kategorisinde 2023 100.Yıl TÜBİTAK Bilim Ödülü olmak üzere daha pekçok ödüle layık görülmüştür. Aynı zamanda Yapay Zeka Optimizasyon Teknikleri” kitabının yazarıdır. Akademik çevrelerce “Bilim Oscarları” olarak adlandırılan Türkiye’den 10 akademisyenin girdiği ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2017' listesinde yer almıştır.