Millet Bahçesi'nde basketbol oynarken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Olay saat 18.30’da Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı’nda bulunan basketbol sahasında meydana geldi. Arkadaşlarıyla basketbol oynayan Endonezyalı K.R.R. aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine K.R.R, olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil bölümüne sevk edildi. Endonezyalı genç öğrenci burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.R.R.’nin öldüğünü öğrenen hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği hazırlık bölümünü okuyan K.R.R'nin astım hastalığı bulunduğu belirtildi.