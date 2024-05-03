Millet Bahçesi'nde 'plaj voleybolu' turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, 19 Mayıs Gençlik Turnuvası Plaj Voleybolu düzenleyecek.

Millet Bahçesi'nde 'plaj voleybolu' turnuvası
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, 19 Mayıs Gençlik Turnuvası Plaj Voleybolu düzenleyecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanını alan Kayseri’yi, sporun merkezi haline getirecek önemli projeleri bir bir hayata geçirirken, özel günleri de unutmuyor.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat ve spor alanında özel ve önemli günlerde çeşitli etkinlerle vatandaşları buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yeni bir etkinliğe daha imza atıyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası Plaj Voleybolu düzenlenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılacak olan19 Mayıs Gençlik Turnuvası Plaj Voleybolu için kayıtlar başladı.

16 yaş ve üzerinin katılabileceği ve kontenjanının sınırlı olduğu turnuvaya ilişkin detaylı bilgi 0 (549) 696 00 38 nolu telefondan alınabilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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