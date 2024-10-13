Milletvekili Akar: 'Siyo-Nazi Netenyahu Gazze'de tam bir soykırım yapıyor'

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı, yaptığı konuşmada, halkın hizmete erişimini kolaylaştırmanın önemine değindi. Belediyelerin, milletvekilleri ve bakanlarla sürekli etkileşim içinde olduğunu belirterek, belediye başkanlarının sağladığı hizmetlerin hayatı ve işleri kolaylaştırdığını vurguladı.

2500 yıllık Türk tarihinde, Orta Asya'dan başlayarak İslam'la şereflenen bir sürecin bulunduğunu belirten Akar, Cumhuriyet'le bu tarihi sürecin devam ettiğini ifade etti. "Bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Bunları yükseltmek bizim boynumuzun borcu," diyen vekil, bazı terörist grupların bu hedefe ulaşmada engeller çıkardığını, tuzaklar kurduğunu ve teröristlerin hala var olduğunu söyledi. Ancak, "Teröristlerin çoğu gitti, azı kaldı," diyerek, bu tehditlerin üstesinden geleceklerine dair güvence verdi.

Türkiye’nin uluslararası arenada mazlumların sığınağı olduğuna vurgu yapan Milletvekili Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden tüm dünyaya ilan ettiği "dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, Siyo-Nazi, yani Siyonist ve Yahudisi, Netenyahu'nun Gazzelilere ve insanlığa karşı gerçekleştirilen soykırım eylemlerine dikkat çekti. Özellikle Gazzete 17 bini çocuk 43 bin kişinin katledildiğini, oarada yapılan katliamların kelimenin tam anlamıyla soykırım durumu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında devletin iki temel görevine de değinen Hulusi Akar, bunların devletin devamlılığını sağlamak ve halkın huzur içinde yaşamasını temin etmek olduğunu belirtti. Özellikle 1994 yılından sonra Türkiye'de belediyecilik hizmetlerinde önemli bir atılım gerçekleştiğini ifade ederek, bu süreçte memleketin refahı için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.