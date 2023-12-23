Milletvekili Arıkan: “Bütçe Yasal Ama Ahlaki Değil”

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde “Cumhurbaşkanlığı” bütçesi dün yapılan genel kurulda kabul edildi. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan grubu adına söz aldı. Arıkan bütçenin tümü üzerine ve İletişim Başkanlığı bütçesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Faiz Ödemeleri

Arıkan konuşmasında bütçede oranları azalan alanları ve faiz ödemelerini karşılaştırdı. Küresel güçlere dikkat çekti:

Mitinglere paramız var mega projelere paramız var ama, insanımız açlık sınırında yaşıyor. Devasa yatırımlarıma paramız var ama, Bütçe’de eğitime, bilime, sanayiye ayırdığımız oran giderek düşüyor. Bütçede düzenli olarak artan tek bir oran var: o da Faiz ödemeleri. Yani kıymetli milletvekilleri bize mega projeler ve devasa yatırımlar izletilirken; Türkiye Cumhuriyeti küresel çetelerin ve finans baronlarının ceplerini dolduruyor.

Bütçe Yasal Ama Ahlaki Değil!

Bütçe metni üzerinde yapılan tekliflerin hiçbirinin dikkate alınmadığına değinen Arıkan, Alev Alatlı’dan atıf yaptı:

“Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında muhalefet tarafından çok kıymetli tavsiyeler geldi. Fakat gelen metinde, bir tane virgül dahi kaydırılmadı. Yetkiyi verecek meclisin üyelerinin sesi her seferinde bastırıldı. Bu bütçe bu meclisten oy çoğunluğu ile geçecek. Yetkiyi de meclis vermiş olacak. Siz de diyeceksiniz ki bu yasaldır. Ben bu duruma; Sayın Alev Alatlı’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, ödülünü alırken, Sn. Cumhurbaşkanının karşısında yaptığı bir konuşma ile cevap vermek istiyorum: “Her Yasal Hak, Helal Değildir. İflas eden kardeşinizin haraç meraç satılığa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınızdır, ama helal değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit şehrin ufkuna tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur, Ama yaptığı iş helal değildir.” diyordu Sayın Alatlı. Biz de bu bütçe için diyoruz ki, evet bu bütçeniz yasal olabilir ama ahlaki değildir! Çünkü çoğunluk hak sebebi değildir.”

Fuzulî’nin Şikayetnamesinden Alıntı

Arıkan konuşmasını tamamlarken, ünlü divan şairi Fuzulî’nin ünlü Şikayetnamesinden ünlü bir bölüm okudu:

“Daha şimdiden 2,7 trilyon bütçe açıklı ve 1,3 trilyon faiz ödemeli bir bütçe karşımızda duruyor. Başta yürütmenin temsilcileri olmak üzere, değerli milletvekillerimizi bir kez daha gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum. Delinmeye hazır bu bütçede vatandaş ve ona dokunacak şeyler noksandır. Bu bütçede yandaşlar ve faizciler vardır. Vatandaşlarımız buna layık değildir! Sözlerimi kıymetli divan şairimiz Fuzulînin; Saray’a, Sultan Süleyman’a yazdığı Şikayetnamesinden bir alıntı ile bitirmek istiyorum:

Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar.

Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler.

Dedim: - Vakıf malın dilediği gibi kullanmak vebaldir.

Dediler: - Akçamız ile satın almışız, bize helaldir.

Dedim: - Hesaba alsalar bu tuttuğunuz yolun fesadı bulunur.

Dediler: - Bu hesap, kıyamette sorulur.

Dedim: - Dünyada dahi hesap olur, haberin işitmişiz.

Dediler: - Ondan dahi korkumuz yoktur, katipleri razı etmişiz.”

