Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Vaatlerin takipçisi olacaklarını söyleyen Ataş, seçimde Kayseri’de iktidara verilen oylara da dikkat çekerek, “Kayseri, Cumhur İttifakına 10 milletvekilinin 7’sini, Cumhurbaşkanına ise yüzde 68 oy verdi. Kayseri’ye verilen sözlerin tutulma vakti gelmiştir” diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye BüyükMillet Meclisi’nde (TBMM) konuştu. AK Parti tarafından Kayseri’de seçim öncesi verilen sözlerin yine havada kaldığını dilegetiren Milletvekili Ataş, “Seçimin üzerinden 6 ay geçti, yine sözler havada kaldı” dedi. Ataş, Kayseri'de Cumhur İttifakına verilen oy oranlarını da hatırlattı.

6 AY GEÇTİ! ARTIK VERİLEN SÖZLERİN TUTULMA VAKTİ GELDİ!

“Şehrimizin devlet yatırımlarından hak ettiği payıalması, göstermelik temeli atılan hızlı tren, otoban, lojistik köy kurulması,sulama projelerinin tamamlanarak sulama problemlerinin giderilmesi gibikonularda verilen sözlerin tutulma vakti gelmiştir” diyen Ataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: '2023 seçimlerinden önce seçim çevrem Kayseri'de milletvekili adayları halkın karşısına çıktı, basının karşısına çıktı, Kayseri’nin mevcut problemlerini dile getirdiler, sözler verdiler. Seçimde ise Kayseri Cumhur İttifakı’na 10 milletvekilinin 7’sini, Cumhurbaşkanına ise yüzde 68 oy verdi. Seçimin üzerinden altı ay geçti, yine sözler havada kaldı.Şehrimizin devlet yatırımlarından hak ettiği payı alması, göstermelik temeliatılan hızlı tren, otoban, lojistik köy kurulması, yeni organize sanayibölgelerinin devreye alınması, sulama projelerinin tamamlanarak sulamaproblemlerinin giderilmesi, tarım, hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi gibikonularda verilen sözlerin tutulma vakti gelmiştir. Kayserili artık verilen sözlerin bir an önce tutulmasını istiyor. Biz de bu verilen sözlerin takipçisi olacağız.'