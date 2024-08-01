Milletvekili Ataş: 'Muhalif belediyeler SGK borcu ve köpek bakımevi kurma zorunluluğu ile cezalandırılıyor'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili olarak yaptığı açıklamada geçmiş dönemde AKP tarafından gündeme getirilen, ancak hayata geçirilemeyen uygulamayı hatırlattı.

ÜÇ YIL BOYUNCA UYGULANMAYAN KANUN GELECEK DÖRT YILDA NASIL UYGULANACAK?

Milletvekili Dursun Ataş, söz konusu teklifle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar hayvan bakımevleri kurmak, mevcut bakımevlerinin de koşullarını iyileştirmekle yükümlü hâle getirilmesinin amaçlandığını ifade ederek, ‘Ancak bundan daha üç yıl önce 2021 yılında getirilen mevcut düzenlemede de büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere hayvan bakımevi kurmak için verilen süre 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti, diğer belediyeler içinse 31 Aralık 2024 tarihi öngörülmüştü. Şimdi bu süre dört yıl daha uzatılmak istenmektedir. Kanunu getirirken uygulanabilir olup olmadığına bakmayan üç yıl boyunca getirdiği kanunun uygulanıp uygulanmadığını denetlemeyen iktidar aynı düzenlemeyi kopyalayıp süresini uzatıp geri getirmiştir. Bugün 1.391 ilçe ve beldenin 1.200’ünde bakımevi bulunmamaktadır. Olan bakım evlerinin de çoğu ise bakımsızlıktan dökülmektedir. Üç yıl boyunca uygulanmayan kanun gelecek dört yılda nasıl uygulanacaktır? Üç yıl boyunca hiç denetlenmeyen kanunun bugün uygulanmasını kim denetleyecektir? ‘Bu kanunla köpekler bakımevine alınacak’ deyip, bakımevi kurma zorunluluğunu 2028 yılı sonuna kadar uzatmak nasıl bir çelişkidir? İlgili bakanlık daha önce bu konuda tek bir denetleme yapmış mıdır?’ diye konuştu.

AKP SGK BORÇLARI ÜZERİNDEN MUHALİF BELEDİYELERE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE BURADA KAYBETTİĞİ BELEDİYELERİ CEZALANDIRMAYA ÇALIŞMAKTADIR

Söz konusu teklifin gerekçesinde yerel yönetimlerin bu konuda altyapısının ne düzeyde olduğuna ilişkin bir bilginin olmadığını kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, aynı zamanda ne büyüklükte bir alan gerektiğiyle ilgili de bilginin olmadığını söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Ne kadar personel ihtiyacı olduğuyla ilgili bilgi yoktur. Ne kadarlık bir yatırım gerektiğiyle ilgili hiçbir veri yoktur. Üstelik barınak yapıp köpekleri bu barınaklara koymakla da iş bitmemektedir. Mama, ilaç, tedavi, salgınla mücadele, veteriner ve personel gibi daha pek çok barınak işletme gideri de bulunmaktadır. Ancak teklif sadece ‘Kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin il ve ilçelerde binde beşi, büyükşehirlerde ise binde 3 oranında kaynak ayırır’ demektedir. Bu ibarenin aynısı eski kanunda da vardı ancak yeni düzenlemede bu hususta hiçbir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. Hatta bu fıkra uyarınca ‘Ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz’ denilmekteydi. Bu bahislerden bütçe ayrıldı mı? Ayrılmadı. Hayvan bakımevi yapıldı mı? Yapılmadı. Üç yıl önce getirilen kanunda da belirtilenin dışında ek bir bütçe verildi mi? Verilmedi. Belediyelere bu iş için ekstra personel istihdam edebileceği ek personel kadrosu verildi mi? Verilmedi. Ek veteriner kadrosu verildi mi? Verilmedi. Dün uygulanmayan maddenin aynısını tekrar getirmenin nasıl bir yararı olacaktır? Gerekçede bu açıklandı mı? O da açıklanmadı. Ama tüm bunlara rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere merkezî yönetimin hiç elini taşın altına sokmadığı, kâğıt üzerinde bütün sorumluluğun sadece yerel yönetimlere bırakıldığı bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Nitekim, belediyeler kendilerindeyken kanunun uygulanmamasına göz yuman, denetim yapmayan AKP iktidarı, daha geçtiğimiz günlerde SGK borçları üzerinden muhalif belediyelere aba altından sopa gösterdiği gibi şimdi de burada kaybettiği belediyeleri cezalandırmaya çalışmaktadır. Toplumu kutuplaştırıp vatandaş ile belediyeleri karşı karşıya bırakmaktadır’ dedi.

MERKEZÎ YÖNETİM VE BAKANLIK SORUMLULUK ALMALIDIR

Bu konuda önerilerini de aktaran İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Bu kanunun bu bütçelerle uygulanamayacağı açıktır. Bu yüzden sadece bu kanunda kullanılmak üzere belediyelere İller Bankasından gelen payları dışında bir fon oluşturulmalı ve bu paranın denetimi sıkı bir şekilde sağlanmalıdır. Barınakların hayvanlar için yaşanılabilir olduğunun denetimi yapılmalı, tüm sorumluluk yerel yönetimlere bırakılmamalı, merkezî yönetim ve Bakanlık sorumluluk almalıdır. Bu şekilde önce yeterli kapasitede ve hayvan refahına uygun barınak inşa edilmeli, daha sonra sahipsiz hayvanların toplanması gerekmektedir’ şeklinde konuştu.

