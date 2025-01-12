Milletvekili Ayşe Böhürler'den hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar

Meraların Islahı ve Yeni Başlangıç

Toplantıda, meraların ıslahının hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekildi ve 2026 yılının bu konuda yeni bir başlangıç olacağı vurgulandı. Kayseri’de zor şartlarda ve kendi öz kaynakları ile rol model çalışmalar yapan üreticilerin başarı hikayeleri paylaşıldı. Ayrıca, mera ıslahı yapanların, ıslah edilen mera arazisini kiralayan kişi veya kurum hayvancılık faaliyetlerine devam ediyorsa sözleşmelerin uzatılması önerisi dile getirildi.

Çobanlık Mesleğinin Önemi

Görüşmede, hayvancılığın etkilendiği konuların başında gelen çoban ve bakıcı eleman yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim merkezlerine büyük görev düştüğüne dikkat çekildi. Çobanlık mesleğinin özendirilmesi gerektiği ve hayvancılığı olumsuz yönde etkileyen çıktı fiyatlarındaki artışlarla beraber süt tozu konusu da ele alındı. Talepler dosya halinde Milletvekili Ayşe Böhürler’e sunuldu.

Böhürler'den Destek Sözü

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yaptığı açıklamada, “Kayseri’de hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin lokomotif görevi üstlenmiş konumda olduğunu gördük. Rol model çalışmalarından dolayı Birlik Başkanı Günay Çakı ve yönetim kurulu üyeleriyle birliğe destek veren tüm besi işletme sahiplerini de tebrik ediyorum. Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla elimden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğim,” dedi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ziyaret bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Birlikte daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum,” ifadelerini kullandı. Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya ve diğer yöneticiler de hazır bulundu.