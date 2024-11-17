Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayserili Kadınlarla yürüyüş yapıp sorunlarını dinledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği etkinlikte, Kayserili kadınlarla birlikte yürüyüş yaptı.

Böhürler, etkinlikteetkinlik sonrası kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal hayatta daha aktif bir rol alması için her zaman yanlarındayız. Bu tür organizasyonlarla Kayserili kadınlarımızın ihtiyaçlarını daha yakından görme fırsatı buluyoruz" dedi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen kahvaltı toplantısında, Böhürler, kadınlarla bire bir sohbet ederek, onların iş hayatı, aile içindeki rolleri ve sosyal destek sistemleri gibi konularda yaşadıkları zorlukları dinledi. Katılımcı kadınlar, etkinlik sayesinde seslerini duyurduklarını ve fikirlerinin değer bulduğunu belirterek, bu tür organizasyonların devam etmesini talep etti.

Toplantıya katılan kadınlar, çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlar hakkında görüşlerini paylaşırken, Böhürler de bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Kayseri Milletvekili, kadınların toplumsal hayattaki etkinliklerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Etkinlik, Kayseri'deki kadınların daha fazla görünür olmasını sağlamak ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.