Milletvekili Ayşe Böhürler, Uluslararası Öğrenci Akademsi'nde konuştu

Böhürler, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kariyer Planlama ve Tecrübe Paylaşımı dersinde çok farklı ülkelerden gelerek Kayseri’de eğitimlerine devam eden, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile buluşma imkanı buldu. Öğrencilere tecrübelerini aktarma ve sohbet etme imkanı bulan Milletvekili Ayşe Böhürler, ders kapsamında öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorularını cevaplandırdı. Bunun yanında öğrencilere kendi ülkelerini anlattırdı. Ülkeleri ile ilgili merak ettiği konuları kendilerinden öğrenme imkanı buldu. Milletkvekili Ayşe Böhürler’in dersi öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Böhürler, Kayseri ve Türkiye ile ilgili çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Kendi yaşadığı tecrübeleri aktaran, Böhürler öğrencilere kendi ülkelerine gittikleri zaman Türkiye’de yaşadıklarını unutmamalarını ve mutlaka bu tecrübeleri ülkelerine taşımaları gerektiğinin altını çizdi.