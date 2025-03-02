Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi Spor: 3-1
Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun 22'inci haftasında evinde konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maça baskılı başlayan Kayseri takımı Erciyes 38 FK, 6’ncı dakikada Ayhan ile öne geçti. Daha sonra orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta 29’uncu dakika oynanırken Kayseri takımından Taner Farkı 2’ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Niğde Belediyesi ikinci yarının başlarında bulduğu golle farkı 1’e düşürdü. Erciyes 38 FK maçın uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Tayyib ile bir gol daha bularak maçı 3-1’lik skorla kazandı. Kayseri ekibi 9 maç sonra galip gelmiş oldu.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Emre Küçük, Cem Harman, Alişan Küçükkoçak
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, Taner (Dk.65 Tayyib), Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.80 Oğuzhan), Ayhan (Dk. 65 Caner), İsmet, Enes (Dk.90+3 Yaşar), Hüseyin Ekici (Dk.80 Gürkan), Hüseyin Fındıkcı
NİĞDE BELEDİYESİ SPOR: Mert Topuz – İbrahim Halil (Dk.66 Serhat), Mert Can (Dk.66 İzzet), Suat, Ahmet Yalçın, Abdullah Berkay, Samet, Muhammed Emin, Mertkan, Ömer Faruk (Dk.46 Muhammet Yılmaz), Şahin (Dk.89 Halil)
GOLLER: Dk.6 Ayhan, Dk.29 Taner ve Dk. 90+6 Tayyib (Erciyes 38 FK) Dk.58 Muhammet Yılmaz (Niğde Belediyespor)
SARI KART: Hüseyin Ekici, İsmail, Muhammed (Erciyes 38 FK) Muhammed Emin, Suat, Mert Can, Abdullah Berkay (Niğde Belediyesi Spor)