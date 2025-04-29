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Milletvekili Baki Ersoy'dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, trafikte can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla hazırladıkları yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

Milletvekili Baki Ersoy'dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi

Teklif kapsamında, ağır tonajlı araçların arkadan çarpmalarda küçük araçların altına girmesini engelleyen darbe tamponu (arka alt koruma sistemleri) bulundurma zorunluluğu getiriliyor. 

Ersoy, yaptığı açıklamada, “Trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla hazırladığımız bu teklifi yakından takip edeceğiz,” dedi. 

Meclis gündeminde yer alması beklenen teklif, trafik güvenliğine yeni bir önlem olarak dikkatleri çekiyor.

Haber Merkezi

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