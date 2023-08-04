Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları
Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın sınıf ortamında, üniversite tercihi aşamasındaki gençlere yönelik sohbeti oldukça ilgi gördü.
- 04.08.2023 13:41
- Güncelleme: 04.08.2023 13:41
İlk Kez üniversiteye başladığı yılarda internetle tanıştığını belirten Milletvekili Murat Cahid Cıngı, üniversite ahaytının kendini oldukça heyecanlandırdığını belirtti.
Teknik ve mastır olarak sosyal bilimlerde eğitim aldığını vurgulayan Cıngı, öğrenci kabiliyetlerinin teşhisinin öğrencilerin tercihini etkilemesi gerektiğini ifade etti.
Rektör Kurtuluş Karamustafa ile Vekil Cıngı'nın üniversite sıralarında yapmış olduğu sohbet, tercih aşamasındaki gençler için önemli tüyolar içeriyor.
Haber Merkezi
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