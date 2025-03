Milletvekili Cıngı: 'Kayseri'nin geleceği için insan kaynağına yatırım yapmalıyız''

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin yeniden zirveye çıkmasının geleceği görebilen ve kendi kurumunu, şirketini, yapısını geleceğe hazırlayabileyecek insanlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek,”Dünyada halının merkezi Belçika diye bilinirken, artık her şey Gaziantep'e kaymış durumda. Mesela Konya belki sanayileşme teknikleri, makineyi keşfetti. Yani biz biraz daha aslında 2 gün önce, belki biz bu illerden daha ön plandaydık. Biraz onların yaptığı işin konteyner bazında veya kilo bazındaki değeri bizden birazcık daha yüksek olduğu için daha önce plana geçmiş olabilirler. Kayseri'yi biz kendi içimizde kıyasladığımızda müthiş, inanılmaz bir yerden bir yere geldik. Eğer özeleştiri yapmamız gerekiyorsa, yani niye biz geriye kaldık? İnsan kaynağımızdan dolayı geliyor. Yani biz binalara, makinalara, her şeye çok yatırım yaptık ama biraz az yatırım yaptık. İnsan beynine birazcık daha bundan sonra yatırım yapacağız. Çünkü her şey insanda, tam bitiyor. Önceden personel Müdürlüğü olan departman, artık insan kaynakları. Kaynak sadece kapital ve makine değil, bina değil, artık insan çok önemli bir kaynak. Bir insan çok şey değiştirebiliyor. Biraz önce Selçuk Bayraktar'ı konuştuk. Yani ya bu adam yüzlerce sefer kapı yüzüne kapanmış, teşebbüslere akamete uğramış, kaç kez düştü. Şehirde iyi yöneticiler, dil bilen, dünyayı tanıyan, dünya vatandaşı olmuş, hamaset de değil, realite konuşabilecek, geleceği görebilen ve kendi kurumunu, şirketini, yapısını geleceğe hazırlayabilmek insanlara ihtiyacımız var. Bizim birazcık bu konuda eksikliğimiz var “ifadelerine yer verdi.