Milletvekili Cıngı, Mimar Sinan'ı Anarak Mimarlık Gününü Kutladı

Cıngı, konuşmasında Mimar Sinan’ın dünya mimarlığına katkılarına dikkat çekerek, bulundukları her yapıda Sinan’ın izlerini görmek mümkün olduğunu ifade etti. Mimar Sinan’ın yalnızca camiler değil, pek çok yapının inşaatında imzası bulunduğunu belirten Cıngı, “İstanbul Karaköy’den Süleymaniye’ye baktığınızda, orada Erciyes’in siluetini görürsünüz. Bu, Sinan’ın memleketine olan sevgisinin somut bir göstergesidir” dedi.

Cıngı, Mimar Sinan’ın estetik ve mühendislik dehası ile inşa ettiği yapıların yüzyıllar boyunca depremlere karşı ayakta kaldığını vurgulayarak, Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Mimar Sinan Araştırma Merkezi’nin bu eserlerin teknik yönlerini incelediğini belirtti.

Konuşmasının sonunda, tüm vatandaşları Ağırnas’taki Mimar Sinan Evi’ni ziyaret etmeye davet eden Cıngı, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Koca Mimar Sinan’a hitaben yazdığı dizeleri okuyarak konuşmasını tamamladı.

Cıngı’nın konuşması, Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak Mimar Sinan’ın dünya mimarlığı üzerindeki etkilerini de gözler önüne serdi.