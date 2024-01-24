Milletvekili Cıngı'ya bir uluslararası görev daha

Geçtiğimiz haftalarda Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği COSAC Başkanlar Toplantısı’nda; İsrail’in Filistin katliamını ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki kilit rolünü Avrupa’ya bir kez daha hatırlatan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid CINGI, ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) üyeliğine seçildi.

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) nedir?

2 Eylül 1977 tarihinde kurulan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA); Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Brunei Darusselam ve Myanmar olmak üzere on ülke parlamentosundan oluşmaktadır.

AIPA’da; aralarında Türkiye, Azerbaycan, ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan ve Japonya olmak üzere 23 gözlemci ülke bulunmaktadır. Gözlemci ülke heyetleri her yıl düzenlenen AIPA Genel Kurullarına katılarak konuşma yapmakta ve AIPA üye ülke temsilcileri ile bir araya gelerek ortak konuları ilgilendiren hususlarda fikir alışverişinde bulunmaktadır.