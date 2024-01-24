Kafede silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Eğriköprü Mahallesi Yamaçlı Sokak’ta bulunan bir kafede meydana geldi. B.Ç. isimli şahıs 58 AEJ 850 plakalı otomobil ile iddialara göre husumetlisi olan B.G.’nin bulunduğu kafeye geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından B.Ç., silahla B.G.’yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan B.G. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı B.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis otomobilini olay yerinde bırakıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.