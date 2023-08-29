Milletvekili Çopuroğlu: 'Büyük Zafer'in 101. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

PAYLAŞ
  • 29.08.2023 19:22
  • Güncelleme: 31.08.2023 09:05
Milletvekili Çopuroğlu: 'Büyük Zafer'in 101. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çopuroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan, 30 Ağustos 1922 ‘de kazandığımız Büyük Zafer ‘in 101. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği, nesilden nesile emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos 1922 Zaferi bizim için tam bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin büyük bir simgesi olmuştur. Bu zafer yalnızca bizim değil tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Bu vesileyle, büyük zaferin 101. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

1 Eylül'den itibaren kira anlaşmazlıkları arabuluculuğa gidecek

1 Eylül’den itibaren kira anlaşmazlıkları arabuluculuğa gidecek

Ziraat Odası Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür' ziyareti

Ziraat Odası Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür' ziyareti

Talas'ta Hafta Sonu Kışa Hazırlık Günleri Var

Talas'ta Hafta Sonu Kışa Hazırlık Günleri Var

Başkan Yalçın, 2023 yılı 2. çeyrek büyüme rakamı değerlendirdi

Başkan Yalçın, 2023 yılı 2. çeyrek büyüme rakamı değerlendirdi

Talas'ta bambaşka Zafer Bayramı coşkusu

Talas'ta bambaşka Zafer Bayramı coşkusu

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisten kaçarken 11 araca zarar veren şüpheliler adliyede

Polisten kaçarken 11 araca zarar veren şüpheliler adliyede

Talas'ta Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı

Talas’ta Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı

DAHA FAZLA
Kışa hazırlık günleri hafta sonu başlıyor

Kışa hazırlık günleri hafta sonu başlıyor

Başkan Gülsoy: 'Ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam ediyor'

Başkan Gülsoy: 'Ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam ediyor'

Kayseri semt pazarı fiyatları | 31.08.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 31.08.2023

Eyvan Sohbetleri'nin Konusu 'Koca Sinan'

Eyvan Sohbetleri'nin Konusu 'Koca Sinan'

Halı yıkama fiyatlarına zam geldi

Halı yıkama fiyatlarına zam geldi