Milletvekili Çopuroğlu: 'Büyük Zafer'in 101. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çopuroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan, 30 Ağustos 1922 ‘de kazandığımız Büyük Zafer ‘in 101. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği, nesilden nesile emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos 1922 Zaferi bizim için tam bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin büyük bir simgesi olmuştur. Bu zafer yalnızca bizim değil tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Bu vesileyle, büyük zaferin 101. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."