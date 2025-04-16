Milletvekili Çopuroğlu, 'Akıllı Ulaşım Sistemleri, gelişimin anahtarıdır'

Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Conf-ITS’25 1. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı’na katıldı. , Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan adımların Türkiye geneline örnek olduğunu ifade eden Çopuroğlu, "Ulaşım, şehirlerimizin gelişiminde stratejik bir başlıktır. Akıllı ulaşım sistemleri ise bu gelişimin anahtarıdır. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bu alanda attığı adımlar, sadece şehrimize değil, Türkiye genelinde yerel yönetimlere de ilham olmaktadır" sözlerine yer verdi.

Konferans kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AUS 360 Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu Projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu’na verildi.