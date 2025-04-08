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Milletvekili Çopuroğlu, gündüz kuşağı şikayetlerini Bakan Göktaş'a iletti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, televizyon kanallarının gündüz kuşaklarında yer alan programlara yönelik vatandaşlardan gelen şikâyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ilettiklerini duyurdu.

Milletvekili Çopuroğlu, gündüz kuşağı şikayetlerini Bakan Göktaş'a iletti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile gerçekleştirilen toplantıda, televizyon kanallarının gündüz kuşaklarında yer alan programlara yönelik vatandaşlardan gelen şikâyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ilettiklerini duyurdu.

Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 gün önce bize iletilen sorunu bizzat Bakanımıza ilettik. Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile yaptığımız toplantıda, televizyonların sabah kuşaklarındaki yayınlara dair şikâyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a bir kez daha ilettik" ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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