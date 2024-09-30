Milletvekili Çopuroğlu, 'Manhattan'da Türk evi varsa, Ankara'da da Kayseri evi olmalı' 

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Ankaradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Ankara başta olmak üzere bazı illerde Kayserililer evi yapılması için sanayicilere çağrıda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, “Temelde Kayseri’nin bir lobisi olması kanaatindeyim. Geçtiğimiz günlerde nasıl Kent Estetik Kurulu kurularak şehrin estetiği ile alakalı bir heyet oluşturuldu ise, şehrin ticaret noktası ve tanıtımı noktasında farklı farklı kümelenme yapılması gerekiyor. Biz bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Nasıl Manhattan’da Türk evi var ise, Ankara’da da Kayseri evi olmasını istiyoruz. Çünkü insanlar orayı Kayserililerin buluşma yeri olarak göstermeli ve Kayseri’nin ağırlığı öne çıkmalı. Net olmamakla birlikte Türkiye’de bunun örneği yok ve bu ilk olsun. Sanayicilerimiz ile oradan bir arsa veya arazi alınsın, tapusu da valiliğin olsun. Orası ofis olarak da kullanılabilmeli, teknolojik altyapısı ile metro ve interneti olmalı. Bunu sanayicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.