Milletvekili Çopuroğlu'ndan kapı fuarına tam destek

Kayseri’de 11-14 Eylül tarihleri arasında OSB Fuar Merkezi’nde Kapex Kapı Fuarı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda fuar alanında stantlar için hazırlıklar başladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise sanayicilere destek olduğunu ifade ederek fuar alanındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Burada hummalı bir çalışma var. Herkes en güzel standı yapmak üzere bir gayret içerisinde. Kayseri denince akla her ne kadar pastırma, sucuk gelse de belki de son dönemde kapı ve diğer fuarlarda Türkiye’de ciddi manada isminden söz ettirmeye başladı. Dolayısıyla hem kapı üreticisi sanayicilerimizin yanında yer alabilmek hem de fuarı daha çok kişiye duyurabilmek amacıyla çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah bereketli bir fuarın ayak sesleri olarak değerlendirebileceğimiz bir atmosferde ayrılıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.