Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 4. kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip aşağı düşen 65 yaşındaki N.K., ağır yaralandı. Olay, Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak'ta gerçekleşti.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, N.K. cam silme işlemi sırasında dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak olayı araştırmaya başladı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.