Milletvekili Güler: 'Bu milletin birliğini bozacak eylemlerde bulunmayın'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen İftar programı kapsamında Sivaslılar ve Kayserililer buluştu. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, önceki dönem Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve davetliler katıldı. Burada konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler: "Son günlerde Türkiye'de birlik ve beraberliğimizim bozmaya çalışan, huzur iklimini Ramazan ayının da rahmet ve bereket iklimini bozmaya çalışan eylemleri gördük. Bu huzuru, birliği ve beraberliği bozamayacaklar. Ben buradan onlara sesleniyorum, özellikle bazı sorumsuz siyasi parti genel başkanlarına buradan seslenmek istiyorum; bu milletin geleceğini, birliğine beraberliğini bozacak eylemlerde bulunmayın. Sorumluluk duygusuyla hareket edin. Sorumsuzluk veya farklı beklentiler içerisinde halkımızı kışkırtmaya gençlerimizi sokağa dökmeye asla yeltenmeyin. Bu ülkenin geleceğin birlik beraberlik dayanışma ve kardeşlik var. Bu birliğimizi koruyacağız. Burada bize basit bir iş düşüyor. Buranın insanları aziz milletimize, bayrağımıza gönülden bağlıdır. Bizler bu huzur iklimini bozmaya çalışan bu insanlara karşı bir ve beraber olacağız. Aynı zamanda ülkemizin bu atmosferini bozmaya çalışanlara karşı dimdik duracağız. Ülkemizin yarınlarına inanıyorum. çok daha güçlü olacağız. Bu ülke sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güçlü yarınlara imza atacak. Ülkemiz şu an başka bir güçte. Artık dünya bizim kararımızın ne olduğunu bilmeden hareket edemiyor. Buna sahip çıkalım. Çocuklarımıza çok daha zengin, kalkınmış güçlü bir Türkiye bırakacağız. Ben buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.