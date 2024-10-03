Milletvekili Özsoy'dan sulak alanlar ve milli parklar için bakanlık ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Hassas Alanlar Daire Başkanı Mehmet Özdemir ve Milli Parklar Başkanı Erol Kuru’yu makamlarında ziyaret etti. Ziyarette sulak alanlar ve milli park alanlarına ilişkin talepler iletildi. Özsoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Kadir Çokçetin’i, Hassas Alanlar Daire Başkanı Sayın Mehmet Özdemir’i ve Milli Parklar Başkanı Sayın Erol Kuru’yu makamlarında ziyaret ettik. Ziyaretimizde, şehrimizdeki sulak alanlar ve milli park alanlarına ilişkin taleplerimizi ilettik. Ayrıca, bölgemizin doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Milli Parklar Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarına nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.