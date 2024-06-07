Milletvekili Özsoy'un acı günü 

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un annesi vefat etti. Milletvekili Özsoy'un annesi Hayriye Özsoy, yarın Yahyalı Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Milletvekili Özsoy'un acı günü 

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’un annesi Hayriye Özsoy vefat etti. Milletvekili Özsoy vefat haberini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Özsoy’un annesi Hayriye Özsoy yarın Yahyalı Ulu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Özsoy’un annesi Hayriye Özsoy cenaze namazının ardından Yahyalı Ahçılı Mezarlığı’na defnedilecek.

Haber Merkezi

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