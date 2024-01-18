Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama bıraktı

Kayseri Erciyes Anaokulu tarafından sokak hayvanlarına yönelik, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama bıraktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Erciyes Anaokulu tarafından sokak hayvanlarına yönelik, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilere görevli personel tarafından sokak hayvanları için mama kabı, mama ve tanıtım dergisi dağıtıldı. Ayrıca, çocuklarla birlikte sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Özlem Bozkaya tarafından veteriner hekimlik mesleği, hayvan sevgisi, evcil hayvan ve yabani hayvan konularında öğrencilere bilgi verdi. Ayrıca, sokak hayvanlarını beslerken dikkat edilmesi gerekenler, beslenme odaklarına nasıl mama bırakılması gerektiği ve hijyen kuralları dikkate alınarak ne şekilde mama ve su verilmesi konuları anlatıldı.

Etkinlik, çocukların sokak hayvanlarına yardım etmenin önemini ve mutluluğunu yaşamalarını sağladı.

Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama bıraktı
Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama bıraktı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Çanakkale Müzesine ziyaretçi akını
Çanakkale Müzesine ziyaretçi akını
İş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere ceza
İş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere ceza
65 yaşındaki şahıs evinin balkonunda ölü bulundu
65 yaşındaki şahıs evinin balkonunda ölü bulundu
4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Kayseri Üniversitesi ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında iki ayri protokol imzalandi
Kayseri Üniversitesi ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında iki ayri protokol imzalandi
Ak Partili Milletvekillerinden Gazi Askerlere Ziyaret
Ak Partili Milletvekillerinden Gazi Askerlere Ziyaret