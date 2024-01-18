Çocuklar tatillerde ders çalışmalı mı?

Uzman Sosyal Pedagog Hanım Demirbaş; yaklaşan sömestre tatili öncesi öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Demirbaş; "Tatiller dinlenmek, şarj olmak için gereklidir. Aynı zamanda öğrencilerin rahatlama ve gevşemesi zamanıdır. Çocuklar tatilden okula ne kadar rahat dönerse, o kadar iyi konsantre olabilirler" dedi.

Öğrencilerin tatillerde dinlenmesi, dersi ise tamamen göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Uzman Sosyal Pedagog Hanım Demirbaş; "Ödevler, sınavlar ve çoğu zaman özel dersler veya dershaneler, günlük okul hayatı çocuklar ve gençler için oldukça streslidir. Bu nedenle tatiller dört gözle beklenmektedir. Çoğu zaman çocuklar ve ebeveynler daha rahat bir zaman geçirecekleri için sevinmekteler. Ancak isteğe bağlı olarak tembellik veya maceralarla dolu geçen birkaç gün sonra birçok ebeveyn düşünmeye hatta kaygılanmaya başlar. Ders tekrarı daha mı mantıklı? Çocuk gelecek konulara hazırlanmalı mı? Bu tür fikirler elbette çocuklarda coşkuyla pek karşılaşılmıyor. Peki, Ne yapmalı? Tatiller dinlenmek, şarj olmak için gereklidir. Aynı zamanda öğrencilerin rahatlama ve gevşemesi zamanıdır. Çocuklar tatilden okula ne kadar rahat dönerse, o kadar iyi konsantre olabilirler. Buna ek olarak, ebeveynler şunu bilmeliler; çocukların kendilerini sadece derse adamamalılar. Gelişimleri için de önemli şeylere zaman ayırdıklarında öğrenme süreci devam etmektedir. Örneğin, doğayı dikkatle gözlemlemek, ilk kez denizde yüzmek veya farklı bir yerde yeni çocuklarla arkadaş olmak. Bu deneyimlerden sonraki yaşamlarında yararlanabilirler. Bununla birlikte, tatillerde ders tamamen göz ardı etmek yanlış olur. Özellikle bir çocuğun büyük bilgi eksiklikleri varsa ve son okul yılını/dönemi zorluklarla bitirmişse çok fazla ders kaçırmışsa; genel olarak tatiller kesinlikle mevcut bilgi durumunu korumak ve çocuğun henüz hakim olmadığı konuları tekrarlamak için kullanılabilir. Ancak tatillerde öğrenmek, kötü bir karnenin cezası olmamalıdır. Ayrıca, ders çalışmak hiçbir şartta çocukların tatillerini bozmamalı, ancak en iyi durumda onlar için eğlenceli olmalı ve gelecek okul yılı için güven sağlamalıdır. Örneğin, öğrenme süresini sınırlayarak elde edilir ve diğer boş zaman etkinlikleri ihmal edilmez. Tatil hissi çocuklardan alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.