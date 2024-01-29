Minikler, Melikgazi'nin karne şenliğinde doyasıya eğlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi’nde düzenlenen Karne Şenliği etkinliğinde çocuklarla bir araya gelerek, etkinlikleri izledi.

Çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi hazırlayıp sunduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi yarıyıl karne şenliği bütün coşkusuyla devam ediyor. Öğrenciler için hazırlanan mini konserlerin yanı sıra, Hacivat-Karagöz, kukla, palyaço, maskot ve sihirbaz gösterisi öğrenciler tarafından merakla izlenirken, alanda öğrencilere çok sayıda pamuk şeker, mısır dağıtımı da yapıldı. İstiyoruz ki bu karne tatilinde çocuklarımız, gençlerimiz, hoşça vakit geçirsinler, eğlensinler, dinlensinler ve yeni bir moralle yeniden okullarına başlasınlar. Birbirinden eğlenceli etkinliklere ücretsiz ulaştılar. Biz de çocuklar doyasıya eğlenerek konserin tadını çıkarırken onlara eşlik ederek, mutluklarına ve sevinçlerine ortak olduk. Çocuklara birçok mahallemizde çok güzel, unutamayacakları bir gün yaşattık. Çocuklarımız ilçemizde mutlu olursa biz de mutlu oluyoruz. Onları geleceğe taşıyacak ve gelişimlerine katkı sağlayacak birçok projeyi ilçemizde hayata geçiriyoruz. Bundan sonra mahalle etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm çocuklarımızın bahtını hayırlı mübarek eylesin. Tüm çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını diliyorum. Karne şenliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ederim" dedi.