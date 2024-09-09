Miniklerin ayrılık gözyaşı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında Mehmet İlgü İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Programa Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Zülfikar Orçan, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik ve davetliler katıldı.

Program kapsamında sınıflar gezilerek öğrencilerle bir araya gelindi ve hediyeler dağıtıldı. Bu sırada ilkokula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencisi minik Cengiz ise ailesinden ayrı kaldığı için gözyaşlarına boğularak duygusal anlar yaşadı.