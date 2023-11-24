Miniklerin kaleminden Öğretmen Sevgisi

Eli kalem tutan ve ilk kez harflerle tanışan birinci sınıf öğrencileri, Öğretmenler Gününde öğretmenlerine olan sevgisini yaptıkları resimlerle yazdıkları cümlelerle ifade etmeye çalışıyorlar.

Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkögretim Okulu 1 - G sınıfı öğrencilerinden Mehmet Eymen Keser de öğretmeni Sedat Yıldırım'a olan sevgisini hem yaptığı resim hemde yazdığı cümlelerle ifade etmiş.