Miniklerin kaleminden Öğretmen Sevgisi
Bu yıl ilk kez okul ve öğretmenleriyle tanışan ve okumaya geçen birinci sınıf öğrencileri, Öğretmenler Gününde öğretmenlerine olan sevgisini yazı ve yaptıkları resimlerle dile getirdiler.
- 24.11.2023 10:02
- Güncelleme: 24.11.2023 10:04
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Eli kalem tutan ve ilk kez harflerle tanışan birinci sınıf öğrencileri, Öğretmenler Gününde öğretmenlerine olan sevgisini yaptıkları resimlerle yazdıkları cümlelerle ifade etmeye çalışıyorlar.
Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkögretim Okulu 1 - G sınıfı öğrencilerinden Mehmet Eymen Keser de öğretmeni Sedat Yıldırım'a olan sevgisini hem yaptığı resim hemde yazdığı cümlelerle ifade etmiş.
Haber Merkezi
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