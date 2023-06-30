Misket büyüklüğünde dolu yağdı

Sivas'ta bir köyde misket büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 30.06.2023 09:53
  • Güncelleme: 30.06.2023 09:53
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Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir köyde misket büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Eğribucak köyünde etkili olan sağanak yağmur beraberinde dolu yağışını da getirdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü. O anlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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