Sivas’ta bir köyde misket büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Eğribucak köyünde etkili olan sağanak yağmur beraberinde dolu yağışını da getirdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü. O anlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.