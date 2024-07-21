Mix Avm'de eski malik yeni malik kapışması

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Mix’in yeni sahibi bir açıklama yaparak AVM’de bulunan perakendecilerle arasında bir sorun olmadığını ifade etmişti. Mix’in eski sahibi ise yaptığı açıklamada, “Mix AVM 2016 yılından beri şirketimizce işletilmektedir. Hali hazırda AVM işletme hakkı sözleşme ile tarafımıza aittir. Tarafımızca düzenli olarak kira ödemesi yapılmaktadır. Geçmişte Ziraat Bankasına şimdi ise Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/48 D. İş ve 2024/47 Karar sayılı dosyası ile yeni malik olan Hestaş Madencilik A.Ş. adına düzenli olarak kira ödemesi yapılmaktadır. AVM'de kesinlikle işgalci olduğumuz mevzu bahis değildir. Kayseri 2. İdare Mahkemesi 2024/899 Esas sayılı dosyası ile işgalci olduğumuz bahsi yürütmenin durdurulması kararı ile bertaraf edilmiş olup, şirketimizce yapılan tüm uygulamalar yasal çerçeveler dahilinde gerçekleştirilmektedir. AVM'de yer alan kiracılar bakımından yeni malike ödeme yapılması gerektiği ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Bu hususta paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir. AVM'de yer alan kiracılar ile şirketimiz arasında kira sözleşmeleri mevcut olup, AVM'nin mülkiyet hakkı ile ilgili bir durum değil tamamen kira ve işletme hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Yeni malik AVM'de yer alan kiracılara AVM'de işgalci olduklarını, AVM'yi boşaltmaları gerektiğini bildiren ihtarlar ile kiracıları rahatsız etmektedir. Yeni malik Hestaş hukuki olarak elde edemediği kazanımları gerçeği yansıtmayan beyan ve açıklamalar ile kamuoyunu yanıltarak elde etmeyi amaçlamaktadır. AVM ile ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyor ve yargı kanalları dışında yapılan açıklama ve beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildiriyoruz. Saygılarımızla, Başyazıcı Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi” ifadelerine yer verdi.