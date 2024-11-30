Mobilya fabrikasında büyük yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması başladı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki DNZ Mobilya’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etmeye başladı.