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Mobilya sektörünün elmas kategorisinde yer alan mobilya markası: 'Bellona'

Türkiye İtibar Akademisi tarafından yayınlanan Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona ürün kalitesi, yönetim ve sosyal fayda alanlarında elmas kategoride yer aldı.

Mobilya sektörünün elmas kategorisinde yer alan mobilya markası: 'Bellona'
Kayseri GündemEditör

Türkiye İtibar Akademisi tarafından yayınlanan Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona ürün kalitesi, yönetim ve sosyal fayda alanlarında elmas kategoride yer aldı.

Türkiye İtibar Akademisi’nin Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona, ürün kalitesi, yönetim mükemmeliyeti ve sosyal fayda oluşturma konularında gösterdiği üstün performans ile “Elmas Marka” kategorisinde yer aldı. 5-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 14 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması’nda mobilya sektöründe en prestijli ödüllerden biri olan “Elmas Marka” kategorisinde Bellona’nın adı öne çıktı. Bu ödül, Bellona’nın yalnızca kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyeti ile de sektöründe fark oluşturduğunu bir kez daha tescilledi.

Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarıya katkı sağlayan değerli müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bellona olarak, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya, yaşam alanlarına konfor ve şıklık katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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