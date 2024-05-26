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Mostar Kitap Kahve'de 'İnsanın Anlam Arayışı' konuşuldu

İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu tarafından gerçekleştirilen kitap tahlili programının bu ayki kitabı Victor Emil Frankl'ın 'İnsanın Anlam Arayışı' kitabı Kayseri Mostar Kitap Kahve'de konuşuldu.

Mostar Kitap Kahve'de 'İnsanın Anlam Arayışı' konuşuldu

Moderatörlüğünü Murat SOYTÜRK ’ün  yaptığı kitap tahlilinin sunumunda Enes DURMUŞ, Özdemir ATASOY  ve Ozan ARIKAN  görev aldı. Programa konuk olarak katılan Artı Psikoloji Danışma Merkezi Rehberlik Uzmanı Muhammed Emin KARAKAŞ  kitap bağlamında düşüncelerini paylaştı.

Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirilen kitap tahlili programına ilgi büyüktü. Dinleyiciler soru ve görüşleriyle programa destek verdiler. Program sonrası özellikle ilk defa katılan kardeşlerimiz kitap tahlili ile ilgili olumlu yorumlarda bulundular... 

Haber Merkezi

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