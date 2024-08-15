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Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölova ilçesi D100 karayolu Çobanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Fatih Arslan (29) yönetimindeki 58 AEB 355 plakalı motosiklet ile A.D. (63) yönetimindeki 58 EP 376 plakalı traktör çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken traktör sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada traktörün tekerinin yerinden çıkması dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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