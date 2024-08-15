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  • Hacılar ilçesinde ot yangınından 40 dönüm alan kül oldu

Hacılar ilçesinde ot yangınından 40 dönüm alan kül oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 40 bin metrekare alanın küle döndüğü anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hacılar ilçesinde ot yangınından 40 dönüm alan kül oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 40 bin metrekare alanın küle döndüğü anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beğendik Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otlar alev aldı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıcak havanın da etkisiyle hızlı bir şekilde ilerleyen yangına, itfaiye ekiplerine destek amaçlı gelen İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Ayrıca, alevler bir evin bahçesine de sıçrarken, ev zarar görmeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 bin metrekare alan küle dönerken; ekiplerin 1.5 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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