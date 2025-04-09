YRP'li Ekinci'den belediyelere eleştiri: 'Eşit İşin Ücreti Neden Eşit Değil?'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, KHK ile çalıştırılan sendikalı işçiler, şirketlerde çalıştırılan taşeron işçilerden oluştuğunu ve bu durumun, personel arasında iş kanununda yer alan "eşit işe eşit ücret" prensibine de aykırı bir durum olduğunu ifade ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde işçilerin eylem kararı alması ve sendika başkanının değişimi ile sonuçlanan bir süreç yaşadı. Yeni sendika başkanını önemli görevler bekliyor. Bunlardan bir tanesi, belediye işçilerinin promosyon ücretleri. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KHK'lılar da dahil 4 bin 841 personelinin olduğu gözükmektedir. Bu personel içerisinde; memurlar, sözleşmeli personel, kadrolu işçiler, geçici işçiler ve hiçbir sendikal hakkı olmayan taşeron işçiler bulunmaktadır. KHK ile çalıştırılan sendikalı işçiler, şirketlerde çalıştırılan taşeron işçilerden oluşmaktadır. Bu durum, personel arasında iş kanununda yer alan "eşit işe eşit ücret" prensibine de aykırı bir durumdur. Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız şu dönemde, büyükşehir belediye işçileri arasındaki bu ücret farkı olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Mevcut kadroların boş olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi, yapılacak işleri daha ucuz maliyetle işçinin sırtına yükleyerek taşeron işçilerin sayısını artırma yoluna gitmiştir. 19.09.2022 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi'nin personel promosyon ihalesi ise tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu ihaleye 12 adet Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirket katılmış olup, 8 bin 315 işçi için ihaleye çıkılmıştır. İhalenin ilk etabında Yapı Kredi Bankası, 17 bin lira promosyon teklifi verirken bu rakam az bulunmuş ve ihale 2023 yılına ertelenmiştir. 2023 yılında ise tam tersi bir durum söz konusu olmuştur; maaşlar artmasına rağmen ihale 15 bin TL ile sonuçlanmıştır. 2020 Sayıştay raporlarına göre bu durum belgelenmiş olup, bunun yanında personelin izin haklarının yanlış kullandırılması, personel maaşlarının yanlış yatırılması, personel kıdem tazminatlarının yanlış hesaplanması gibi yanlış uygulamalara da yer verilmiştir. Hatta şirketlerden bazıları promosyon paralarını çalışanlarına eşit bir şekilde dağıtmamıştır. Ekonomik koşulların yaşam şartlarını zorladığı şu günlerde, sitelerimize küçük bir katkı sağlamak amacıyla promosyon paralarının adaletli bir şekilde, herhangi bir kayba mahal vermeden maaşlarına yansıtılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.