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Müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak üzerinde içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Evde geniş çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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